ABD'nin İslamabad Büyükelçisi, Azad Cammu Keşmir'i ziyaret etti

ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Donald Blome, Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesini ziyaret etti.

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Blome'un, Azad Cammu Keşmir'e ilk ziyaretinde, Muzafferabad şehrinde 2005 depreminde hayatını kaybedenler için inşa edilen anıta çelenk bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Pakistan ile 75 yıllık ilişkisinde İslamabad'ın ihtiyaç duyduğu anda daima yanında olduğuna vurgu yapılarak bölgede yaşanan depremde Washington'un önemli ölçüde insani yardım sağladığı aktarıldı.

Pakistan'da yaşanan son sel felaketine değinilen açıklamada, ABD'nin bu ülkeye 66 milyon dolarlık yardım gönderdiği kaydedildi.

Büyükelçi Blome, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Pakistan'da 32 tarihi ve kültürel anıt ve mirasın restorasyonu için 7,1 milyon dolar sağladığına işaret ederek "Bu projeler, ABD'nin Pakistan'a, kültürüne ve halkına duyduğu saygıyı ve hayranlığı gösteriyor." ifadelerini kullandı.