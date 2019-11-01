Son Dakika Haberleri: ABD'nin İspanya'ya ekonomik yaptırım uygulayacağı iddiasına yalanlama
Son Dakika Güncel ABD'nin İspanya'ya ekonomik yaptırım uygulayacağı iddiasına yalanlama

ABD'nin İspanya'ya ekonomik yaptırım uygulayacağı iddiasına yalanlama

6 saat önce

İspanya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İspanya'ya ekonomik yaptırım uygulama hazırlığında olduğu iddiasını yalanladı.

ABD'nin İspanya'ya ekonomik yaptırım uygulayacağı iddiasına yalanlama, System.String[]

İspanya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İspanya'ya ekonomik yaptırım uygulama hazırlığında olduğu iddiasını yalanladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığının, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun rejimine ekonomik destek verdiği gerekçesiyle İspanya'ya yönelik ekonomik yaptırım hazırlığında olduğu" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığının, Venezuela konusunda İspanya'ya yönelik hiçbir zaman böyle bir planlama içinde olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu iddianın gerek ABD'nin Madrid Büyükelçiliği gerekse İspanya hükümeti tarafından yalanlandığı ifade edildi.

Açıklamada, İspanya ve ABD'nin iki ülkenin çıkarları doğrultusunda sıkı ve sürekliliği olan ilişkilerde olduğu, her iki ülkenin de Venezuela'daki durumun en kısa sürede çözümünden yana oldukları vurgulandı.

ABD merkezli yayın organı Bloomberg'de yayımlanan haberde, ABD Hazine Bakanlığının, Venezuela hükümetinin fonlarının İspanya Merkez Bankası'nda tutulmasından dolayı İspanya'ya ekonomik yaptırım uygulama hazırlığında olduğu iddia edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:14 Kaynak: AA
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