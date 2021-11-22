ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden çalışanlarına "Kudüs'teki Eski Şehir'den uzak durmaları" çağrısı - Son Dakika

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, çalışanları ve ailelerine "işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine gitmekten kaçınmaları" çağrısında bulundu.

Büyükelçilik, Eski Şehir bölgesinde dün sabah yaşanan olaylar sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Güvenlik nedeniyle ABD vatandaşlarının dikkatli olmaya ve güvenlik farkındalıklarını artırmak için uygun adımları atmaya teşvik edildiği açıklamada, "Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki son güvenlik olayları nedeniyle, ABD hükümeti çalışanları ve ailelerine bir sonraki duyuruya kadar Eski Şehir'den uzak durmaları tavsiye edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "gösterilerden ve kalabalık yerlerden uzak durma, yerel medyayı takip etme ve yerel yetkililerin talimatlarına uyma" çağrısında bulunuldu.

İsrail polisi dün Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Silsile Kapısı yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Olayda 2'si polis 3 kişinin yaralandığı, 1 Yahudi yerleşimcinin de öldüğü ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde de silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin Filistinli olduğu ve olay yerinde İsrail güçlerince vurularak öldürüldüğü kaydedilmişti.

İsrail polisi, olay sonrası Doğu Kudüs'e takviye kuvvet gönderildiğini açıklamıştı.