ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman: "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz" - Son Dakika

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman: "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz"

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğünü söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman:

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ı Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğünü söyledi.

Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesine verdiği mülakatta, Filistin yönetiminin, halkına "olması gerektiği gibi" hizmet etmediğini ileri sürdü.

Filistin'in liderliğine Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Dahlan'ın getirilmesi ihtimali sorusuna cevap veren Friedman, "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok." dedi.

Friedman, işgal altındaki Batı Şeria'dan Yahudi rivayetlerine uygun bir şekilde Yahuda ve Samara diye söz ettiği röportajında, "Yahuda ve Samara'da yaşayan insanlar daha iyi bir hayat istiyorlar. Filistin halkının bunu anlayacak ve bunu gerçekleştirecek iradeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Friedman, Filistin yönetiminin tarihi akışın yanlış tarafında durduğunu savunarak, "Filistinlilerin yöneticileri, hala çok eski ve alakasız şikayetlerle uğraşıyorlar. 21'inci yüzyıla katılmaları gerekiyor, şu anda tarihin yanlış tarafındalar." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Yahudi asıllı ve eski bir Yahudi yerleşimci olan Friedman'ın, Filistin yönetimine eleştirilerinin dozunu artırması ve daha önce hiçbir ABD'li yetkilinin kullanmadığı dili kullanması dikkati çekti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yasir Arafat'ın 2004'teki ölümünden kısa bir süre sonra 2005'te yapılan genel seçimlerde devlet başkanı seçilmişti.

- Muhammed Dahlan kimdir?

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde 1961'de dünyaya gelen Dahlan, Fetih hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishaneleriyle tanıştı. Dahlan girdiği İsrail hapishanelerinde İbranice öğrendi.

1993'teki Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve Mossad'ın yanı sıra Arap ve Batılı istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Filistin lideri Yasir Arafat ile rekabet etmeye başladı.

Dahlan'ın liderlik ettiği önleyici gücün hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği iddiaları ve elde ettiği güç nedeniyle Gazze'nin adı "Dahlanistan" olarak anılmaya başladı.

ABD ve İsrail ile "şüpheli" ilişkiler geliştiren Dahlan, İsrail'in Gazze'deki işgalini sürdürdüğü süre boyunca kanlı siyasi hamlelerle pozisyonunu daha da güçlendirmeye devam etti.

Dahlan'ın "kendi kontrolündeki özel ordusu için Hamas ve diğer İslami gruplara karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail'den silah aldığı" iddiaları da büyük yankı uyandırdı.

İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi ve 2006'daki seçimlerin Hamas'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Dahlan, Fetih Hareketi saflarında Hamas'a karşı "kanlı ve kirli bir iç çatışma" başlattı.

Hakkındaki "Arafat'ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği" iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye yerleşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman: 'Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz' - Son Dakika

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