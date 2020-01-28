Son Dakika › Güncel › ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi... - Son Dakika
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi...
6 saat önce
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:08 Kaynak: AA
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi
Son Dakika Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak İsrail kabinesi, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylayacak İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı