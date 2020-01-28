ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi... - Son Dakika

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi...

6 saat önce

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi..., System.String[]

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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