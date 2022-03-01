ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı - Son Dakika
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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

01.03.2022 20:07
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna bayrağının renkleri mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna bayrağının renkleri mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Başkonsolosluğun Twitter hesabında #UkraynanınYanındayız #UnitedwithUkraine #Ukraine etiketleriyle binanın aydınlatılmış haline ilişkin görsele yer verildi.

Büyükelçilik ve Başkonsolosluğun Twitter hesaplarındaki arka plan profil fotoğrafında da Ukrayna bayrağı ve "United with Ukraine" ifadesini içeren bir görsel yer alıyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği binasına da 27 Şubat'ta Ukrayna bayrağı renkleri yansıtılmıştı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı - Son Dakika


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