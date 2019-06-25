Son Dakika Haberleri: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin ev hapsi kaldırıldı
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ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin ev hapsi kaldırıldı

55 dakika önce

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin ev hapsi kaldırıldı

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin ev hapsi kaldırıldı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün sağlık nedenleriyle ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

Ancak İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ev hapsi cezası kaldırılan Cantürk'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:53 
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