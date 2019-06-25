ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin ev hapsi kaldırıldı
55 dakika önce
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisinin ev hapsi kaldırıldı
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:53
'nin İstanbul
Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün sağlık nedenleriyle ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.
Ancak İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ev hapsi cezası kaldırılan Cantürk'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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