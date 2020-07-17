- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada... - Son Dakika
- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada...
- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
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17.07.2020 18:03:03. #1.13#
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