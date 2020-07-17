- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada... - Son Dakika

- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.