- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada... - Son Dakika

- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada...

- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

- ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:15 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Nazmi Mete Cantürk'ün yargılandığı davada... - Son Dakika
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Son Dakika

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Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: İspanya'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım
17:57
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
16:33
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek
16:02
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
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14:52
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