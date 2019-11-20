Son Dakika Haberleri: ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Darnell'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret
Son Dakika Güncel ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Darnell'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret - Son Dakika

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Darnell'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret

6 saat önce

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Darnell'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret, System.String[]

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, ziyarette Darnell'e belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten Yıldız, iki ülke arasındaki sosyal ve kültürel iş birliğinin gelişmesine katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyacağını ifade etti.

Daria Darnell de ABD ile Türkiye'nin iki dost ve müttefik ülke olduğunu ve bu ilişkileri sürdürmek istediklerini vurguladı.

Görüşmenin ardından Yıldız, Darnell'e Beyoğlu çikolatası hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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