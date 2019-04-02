Son Dakika Haberleri: ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Davis, Edirne'de

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Davis, Edirne'de

1 saat önce

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bulgar Ortodoks Kilisesi ile hat yazılarıyla ünlü altı asırlık Eski Cami'yi ziyaret eden Başkonsolos Davis, ardından Edirne Büyük Sinagogu'na geldi. Ziyarette, Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, 2015 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden ayağa kaldırılan sinagogun restorasyonu hakkında bilgi verdi.

Sinagogun bahçesindeki Vakıf Kültür ve Sanat Evi'ne geçen Başkonsolos Davis, burada kente ait el sanatları üretim atölyelerini gezdi.

Bahai evi ve Selimiye Camisi'ni de ziyaret eden Davis, gazetecilere yaptığı açıklamada, övgüyle söz edilen Edirne'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:16 Kaynak: AA

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