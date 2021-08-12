ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, tüm ABD vatandaşlarının Afganistan'dan ayrılmasını istedi - Son Dakika

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, tüm ABD vatandaşlarına bir an önce Afganistan'dan ayrılmaları çağrısında bulundu.

Büyükelçilik, Afganistan'daki ABD vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD'lilerin mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etmeleri istenen uyarıda, uçak bileti satın alamayacak durumda olanların kendileriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Uyarıda, ABD vatandaşı olup eşi veya reşit olmayan çocuğu için göçmen vizesi beklerken ülkeden ayrılmayı erteleyenlerin de büyükelçilikle temas kurmaları istendi.

Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan- İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi, halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

BM'ye göre 2021'in ilk yarısında 1659, son bir ayda ise 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.