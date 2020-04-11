ABD'nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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ABD'nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
ABD'nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD'nin Kalifornia eyaletinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren ABD'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD'nin Kalifornia eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinin 446 km kuzeyinde 10 km derinlikte 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - CALİFORNİA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:36 Kaynak: İHA
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