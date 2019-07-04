Son Dakika Haberleri: ABD'nin Kaliforniya eyaleti 6,6 şiddetinde depremle sarsıldı
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ABD'nin Kaliforniya eyaleti 6,6 şiddetinde depremle sarsıldı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Richter ölçeğine göre 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Los Angeles şehrinin 175 kilometre kuzey batısında bulunan sarsıntı bölgede paniğe neden oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti 6,6 şiddetinde depremle sarsıldı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Richter ölçeğine göre 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Los Angeles şehrinin 175 kilometre kuzey batısında bulunan sarsıntı bölgede paniğe neden oldu.

Kaliforniya'da son zamanların en şiddetli depremi yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Felakette ölen ya da yaralanan olmadı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:52 
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Merkez, Dünya
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