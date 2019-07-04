ABD'nin Kaliforniya eyaleti 6,6 şiddetinde depremle sarsıldı
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Richter ölçeğine göre 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Los Angeles şehrinin 175 kilometre kuzey batısında bulunan sarsıntı bölgede paniğe neden oldu.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:52
'nin Kaliforniya
eyaletinde Richter ölçeğine göre 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez
üssü Los Angeles
şehrinin 175 kilometre kuzey batısında bulunan sarsıntı bölgede paniğe neden oldu.
Kaliforniya'da son zamanların en şiddetli depremi yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Felakette ölen ya da yaralanan olmadı.
320 yayın kuruluşundan Washington Post'a protesto mektubu!
ABD'de korkutan deprem! Tsunami alarmı verildi
Hindistan'da eski politikacı, tecavüzcüleri öldürenlere 1500 dolar ödül vereceğini söyledi
Akdeniz'de göçmen faciası! 81 kişi kayıp