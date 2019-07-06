ABD'nin Kaliforniya eyaleti 7,1 şiddetinde depremle sarsıldı
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaleti, 7,1 büyüklüğündeki depremle ikinci kez sarsıldı.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:22
'nin (ABD) Kaliforniya
eyaleti 7,1 büyüklüğündeki depremle ikinci kez sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
ABD'de son 20 yılın en büyük depremi: 7,1'le sallandılar!
Ricardo Quaresma, Los Angeles Galaxy'e gidiyor
7,1'lik depreme canlı yayında yakalanan spikerler korku dolu anlar yaşadı
Amsterdam'da genelevlerin kapatılması kararına cinsel ilişki işçileri tepki gösterdi