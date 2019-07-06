Son Dakika Haberleri: ABD'nin Kaliforniya eyaleti 7,1 şiddetinde depremle sarsıldı
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ABD'nin Kaliforniya eyaleti 7,1 şiddetinde depremle sarsıldı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaleti, 7,1 büyüklüğündeki depremle ikinci kez sarsıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti 7,1 şiddetinde depremle sarsıldı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaleti 7,1 büyüklüğündeki depremle ikinci kez sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:22 
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Dünya
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