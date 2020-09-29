ABD'nin Kaliforniya eyaleti alevlere teslim: 3 ölü - Son Dakika

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde birçok noktada başlayan yangınlar durdurulamazken, yetkililer, çok sayıda evin boşatıldığını ifade etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınları devam ediyor. Çok sayıda evin boşaltıldığı bildirilen eyaletin Napa ve Sonoma ilçesinde yangının pek çok eve ulaştığı, Shasta ilçesinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

34 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Santa Rosa İtfaiye Şefi Tony Gossner, hasar gören veya tahrip olan yapıların sayısının net olmadığını ancak durumun boyutunun ciddi olduğunu ifade etti. Yetkililer, yaklaşık 34 bin kişiye tahliye emri verirken, 14 binden fazla kişinin de bölgelerinden ayrılmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarıldığını söyledi.