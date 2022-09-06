KALİFORNİYA - ABD'de kuraklık nedeniyle göl suları çekiliyor - Son Dakika
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KALİFORNİYA - ABD'de kuraklık nedeniyle göl suları çekiliyor

06.09.2022 09:29

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Santa Barbara'daki Cachuma Gölü'nün su seviyesinde azalma meydana geldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Santa Barbara'daki Cachuma Gölü'nün su seviyesinde azalma meydana geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KALİFORNİYA - ABD'de kuraklık nedeniyle göl suları çekiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: KALİFORNİYA - ABD'de kuraklık nedeniyle göl suları çekiliyor - Son Dakika
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