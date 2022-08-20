Kaliforniya'da bir grubun marketi yağmaladığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika
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Kaliforniya'da bir grubun marketi yağmaladığı görüntüler gündem oldu

20.08.2022 09:54
Kaliforniya'da bir grubun marketi yağmaladığı görüntüler gündem oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kalabalık bir grubun mağazayı yağmaladığı görüntüler gündem oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kalabalık bir grubun mağazayı yağmaladığı görüntüler gündem oldu.

Los Angeles Polis Departmanının yayınladığı görüntülerde, bir grup insanın "7-Eleven" adlı marketi yağmaladığı, marketteki ürünleri çalışanların üzerine fırlattığı görüldü.

15 Ağustos gecesi Figueroa Caddesi ve El Segundo Bulvarı yakınlarındaki markete giren kalabalık grup, tezgahların üzerine çıkarak yiyecek, sigara, içecek ve birçok ürünü çaldı.

Yağmacılar, polis gelmeden dağıldı.

Yağmalamanın, "bir sokağın ele geçirilmesi kapsamında yapıldığını düşünen" polis yetkilileri, halktan görüntülerdeki kişileri teşhis etmesini istedi.

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Kaynak: AA

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