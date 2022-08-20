15 Ağustos gecesi Figueroa Caddesi ve El Segundo Bulvarı yakınlarındaki markete giren kalabalık grup, tezgahların üzerine çıkarak yiyecek, sigara, içecek ve birçok ürünü çaldı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Los Angeles, Kaliforniya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaliforniya'da bir grubun marketi yağmaladığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.