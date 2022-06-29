ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangını nedeniyle yüzlerce bina tehdit altında - Son Dakika
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangını nedeniyle yüzlerce bina tehdit altında

29.06.2022 10:12
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangını nedeniyle yüzlerce bina tehdit altında

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde çıkan orman yangını nedeniyle yüzlerce ev ve binanın tehdit altında olduğu bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde çıkan orman yangını nedeniyle yüzlerce ev ve binanın tehdit altında olduğu bildirildi.

Yetkililere göre, Nevada bölgesindeki Yuba Nehri yakınında dün öğleden sonra çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede 202 hektardan fazla alana yayıldı.

Yanan bir binadan yayıldığı ifade edilen alevler, Sierra Nevada Sıradağları'nın kırsal bölgeleri ve Nevada sınırına yakın alanları etkisi altına aldı.

Elektrik hatlarını, su dağıtım sistemlerini ve eyalet parkını tehdit eden yangın nedeniyle yaklaşık 350 ev ve diğer binalara ilişkin tahliye emri verildi.

Dün başlayan yangının hava sıcaklıklarının arttığı kuzey Kaliforniya'daki birkaç yangından biri olduğu aktarıldı.

Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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Kaynak: AA

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