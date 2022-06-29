Dün başlayan yangının hava sıcaklıklarının arttığı kuzey Kaliforniya'daki birkaç yangından biri olduğu aktarıldı.

Elektrik hatlarını, su dağıtım sistemlerini ve eyalet parkını tehdit eden yangın nedeniyle yaklaşık 350 ev ve diğer binalara ilişkin tahliye emri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangını nedeniyle yüzlerce bina tehdit altında - Son Dakika

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