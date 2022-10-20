ABD'deki Hanelerin Çoğu Potansiyel Bir Resesyona Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'deki Hanelerin Çoğu Potansiyel Bir Resesyona Hazırlanıyor

20.10.2022 16:04
ABD'deki Hanelerin Çoğu Potansiyel Bir Resesyona Hazırlanıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Millbrae'de bir süpermarkette alışveriş yapan müşteriler, 10 Ağustos 2022.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Millbrae'de bir süpermarkette alışveriş yapan müşteriler, 10 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

ABD'de bir ankete katılanların yüzde 84'ü, yıl sonundan önce gelecek bir resesyon konusundaki endişelerini dile getirdi ve yüzde 76'sı bu potansiyel resesyona hazırlanmak için yaşam tarzlarında değişiklikler yaptıklarını söyledi.

NEW YORK, 20 Ekim (Xinhua) -- CNBC bir haberinde, yeni bir araştırmanın ABD hane halkının çoğunluğunun ekonomik bir resesyon olasılığını ciddiye aldığını öne sürdüğünü kaydetti.

Finans grubu BMO'nun en son Gerçek Finansal İlerleme Endeksi'ne göre, ankete katılanların yüzde 84'ü, yıl sonundan önce gelecek bir resesyon konusundaki endişelerini dile getirdi ve yüzde 76'sı bu potansiyel durgunluğa hazırlanmak için yaşam tarzlarında değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Amerikalıların yüzde 74'ü, sürekli yüksek enflasyonun ABD hane bütçelerine zarar vermesi ve istihdam ve gelir kayıplarına neden olmasıyla birlikte enflasyon konusundaki endişelerinin arttığını bildirdi.

Anket, 27 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 3.400 ABD'li yetişkin arasında gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR
500
ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi Tayvan istihbarat şefinden 'Çin'in 2023'te Ada'ya karşı güç kullanabileceği' uyarısı Tayvan istihbarat şefinden 'Çin'in 2023'te Ada'ya karşı güç kullanabileceği' uyarısı İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi, suçunu kabul etti İngiliz gencin ölümüne neden olan ABD'li ajanın eşi, suçunu kabul etti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'deki Hanelerin Çoğu Potansiyel Bir Resesyona Hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
20:19 AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!
20:09 Şaşkınlık yaratan karar! Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu kadro dışı bıraktı
19:56 İbrahim Tatlıses'in yeni evlenen kız Dilan'dan "Açık ilişki" sorusuna cevap: Ne münasebet
19:53 Galatasaray'dan, Fenerbahçelileri sinirlendiren sosyal medya paylaşımı! Saati çok manidar
18:58 Trabzon'da fuhuş baskını esnasında balkondan atlayarak kaçmaya çalıştılar
18:57 Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 22:17:05. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'deki Hanelerin Çoğu Potansiyel Bir Resesyona Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement