Rapor: ABD'de Nefret Suçları 2022 Yılının İlk Yarısında Arttı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Millbrae'de insanlar, Asya karşıtı nefret suçlarını protesto etmek için toplanıyor, 17 Nisan 2021. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

ABD'de nefret suçları, Kovid-19 pandemisi döneminde Asya karşıtı düşüncelerdeki artıştan, 2020 yılında Amerika'da patlak veren ırksal adalet protestolarına tepki olarak siyah karşıtı düşmanlığa kadar değişen faktörlerin etkisiyle son yıllarda yükselişe geçti.

NEW YORK, 25 Ağustos (Xinhua) -- ABD'de bulunan Nefret ve Aşırılık Araştırmaları Merkezi tarafından derlenen polis verilerine göre, ABD'nin önde gelen şehirlerindeki nefret suçları, son iki yılda çift haneli yüzdelik artışın ardından 2022'nin ilk yarısında orta derecede yükseldi.

San Bernardino'daki Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde bulunan aşırılık araştırma merkezi tarafından hazırlanan yeni rapora göre, 15 önde gelen şehrin polis teşkilatından toplanan veriler, bu sene şimdiye kadar önyargı kaynaklı olaylarda ortalama yüzde 5'lik bir artış olduğunu gösterdi. 15 şehrin toplam nüfusu 25,5 milyona ulaşıyor.

Rapora göre karşılaştırma yapıldığında, merkez tarafından derlenen 52 önde gelen şehirden alınan daha büyük bir veri örneği, ABD'deki nefret suçlarının 2021 senesinde yaklaşık yüzde 30 arttığını gösterdi.

BreakingNewsTexas.com'un haberinde yer alan verilere göre, ABD'de nefret suçları, Kovid-19 pandemisi döneminde Asya karşıtı düşüncelerdeki artıştan, Afrikalı Amerikalı George Floyd'un polis nezaretinde öldürülmesinin ardından 2020 yılında Amerika'da patlak veren ırksal adalet protestolarına tepki olarak siyah karşıtı düşmanlığa kadar değişen faktörlerin etkisiyle son yıllarda yükselişe geçti.

Haberde, Nefret ve Aşırılık Araştırmaları Merkezi İcra Direktörü Brian Levin'in "Biraz yavaşlama var ama olaylar bir seneyle sınırlı değil, yılların eğilimleri olabiliyor" sözleri de yer aldı.