SAN FRANCİSCO - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kapanan ticari yapılar konuta dönüştürülecek - Son Dakika
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SAN FRANCİSCO - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kapanan ticari yapılar konuta dönüştürülecek

29.09.2022 09:57

ABD'nin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde konut fiyatlarının ve kiraların aşırı yükselmesine çözüm üretmek için hızlı ve uygun maliyetli ev yapımının önünü açacak kararı imzaladı.

ABD'nin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalet genelinde konut fiyatlarının ve kiraların aşırı yükselmesine çözüm üretmek için hızlı ve uygun maliyetli ev yapımının önünü açacak kararı imzaladı.

Newsom, canlı yayında imzaladığı yeni projenin önemine ilişkin, "Bu, Kaliforniya eyaletinin ilk günahını affettirme yolculuğunda önemli bir an. Hepimizin bu maliyet krizine karşı biraz daha sorumlu olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Faaliyeti sona eren atıl vaziyetteki ticari arazilerin çoğunu konut geliştirmeye açacak iki yasayı imzalayan Newsom, genellikle yerleşim bölgelerine yakın ve bol miktarda otoparka sahip ticari mekanların orta ve dar gelirliler için konuta dönüştürülmeye çok müsait olduğunu vurguladı.

Belediye başkanlığına aday olduğu dönemde, San Francisco'da "çocuklardan çok köpek olduğunu" belirten Newsom, bunun sebebi olarak ise konutların yetersiz ve pahalı oluşunu gösterdi.

Newsom, konut yapımını kolaylaştıracak yeni yasa ile eyaleti terk edenlerin geri döneceğini ve sokakta görülen evsizlerin sayısının azalacağını kaydetti.

Yerel yönetimler, uzun yıllar ticari yapılanmaya öncelik vermişti

Mağazalar ve alışveriş merkezlerinden konutlara göre daha fazla emlak vergisi toplayabilen yerel yönetimlerin uzun yıllar ticari yapılanmaya öncelik vermesi, Kaliforniya'da konut sayısının hızla azalmasına ve aşırı pahalanmasına yol açmıştı.

40 milyona yakın nüfusuyla ABD'nin en kalabalık eyaleti olan ve barınma ihtiyacı için her yıl 300 binden fazla konut üretilmesi gereken Kaliforniya'da, satışların internete kaymasından ötürü Sears, Toys R Us, JC Penneys, Kmarts gibi zincir mağazaların kapanmasıyla büyük oranda ticari arsa ve mülk atıl kalmıştı.

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Kaynak: AA

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