ABD'nin Kansas eyaletinde, aşırı sıcaklardan en az 2 bin sığır telef oldu - Son Dakika
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ABD'nin Kansas eyaletinde, aşırı sıcaklardan en az 2 bin sığır telef oldu

17.06.2022 14:08
ABD'nin Kansas eyaletinde, aşırı sıcaklardan en az 2 bin sığır telef oldu

NEW ABD'nin Kansas eyaletinde, aşırı sıcak ve nemli hava nedeniyle en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

NEW ABD'nin Kansas eyaletinde, aşırı sıcak ve nemli hava nedeniyle en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

Kansas Sağlık ve Çevre Departmanı yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvan tesisi sahiplerinin karkasların imhasına yardımcı olmak için departmanla temasa geçtiğini kaydetti.

Açıklamada, mevsim normallerinin çok üstündeki aşırı sıcak, nem ve az rüzgar nedeniyle eyaletin güney batı bölgesinde en az 2 bin büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Çiftliklerde yetiştirilen yüzlerce sığırın toplu telef görüntülerinden bazıları sosyal medyaya da yansıdı.

Bu hafta 100 milyondan fazla kişinin aşırı sıcak uyarısı altında bulunduğu ülkede, Kansas'ta 10 ila 14 derece sıcaklık artışı görüldü.

Yetkililer, çiftliklerde toplu halde tutulan sığırların aniden bastıran aşırı sıcak ve neme uyum sağlayamadığını, üreticilerin sprinkler sistemi ile hayvanları serin tutmaya ihtiyacı olabileceği konusunda uyarıyor.

İnsan sayısının iki katı sığırın bulunduğu Kansas eyaleti, sığır eti üretimi ve ihracatında ülkede ilk üçte yer alıyor.

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Kaynak: AA

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