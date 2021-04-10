ABD'NİN KARADENİZ'E YOLLAYACAĞI SAVAŞ GEMİSİ DAHA ÖNCE DE BOĞAZ'DAN GEÇMİŞTİ - Son Dakika

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ABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e göndereceğini açıkladığı savaş gemilerinden "Donald Cook" daha önce de İstanbul Boğazı'ndan geçmişti

ABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini açıkladı. O gemilerden birinin, güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook olduğu öğrenildi. "Donald Cook" adlı gemi daha önce İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.