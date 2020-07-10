ABD'nin kararı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı: Rum anamuhalefet lideri Washington'u eleştirdi - Son Dakika

ABD'nin kararı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı: Rum anamuhalefet lideri Washington'u eleştirdi

ABD'nin Güney Kıbrıs'ı 'Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı'na (IMET) dahil etme kararı Rum ana muhalefet ile iktidar arasında tartışmalara neden oldu.

ABD'nin Güney Kıbrıs'ı 'Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Programı'na (IMET) dahil etme kararı Rum ana muhalefet ile iktidar arasında tartışmalara neden oldu. ABD'nin kararını eleştiren Rum ana muhalefet partisi AKEL'in Genel Sekreteri Andros Kiprianu, "Evlatlarımız ABD çıkarlarını korumak için mi savaşacak?" diye sordu.

ABD Güney Kıbrıs Rum kesimine 'askeri eğitim ve öğretim fonuna" dahil etme kararı Güney Kıbrıs'ta tartışmalara neden oldu. Rum ana muhalefet ile iktidar arasında tartışmalara neden oldu. ABD'nin kararını eleştiren Rum ana muhalefet partisi AKEL'in Genel Sekreteri Andros Kiprianu, "Evlatlarımız ABD çıkarlarını korumak için mi savaşacak?" diye sordu.

"HÜKÜMET HALKINA YALAN SÖYLÜYOR"

AKEL'den yapılan açıklamada, ABD dünyanın her bölgesinde kan dökmekle suçlandı ve "Rumların çıkarı herhangi bir yabancı gücün, hele hele dünyanın her köşesinde kan dökmekten sorumlu güçlerin askeri mevziisi olmak değildir" ifadelerine yer verildi. Kiprianu, Rum hükümetinin ABD'yle ilişkilerini güçlendirmesinin yolunun Rusya ve Çin'le ilişkilerini bozmaktan geçtiğini belirterek hükümetin halkına yalan söylediğini savundu. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in, Rusya ve Çin'le ilişkilerin bozulmayacağı söylemlerinin gerçekleri yansıtmadığını ifade eden Kiprianu, "Bölgede bir çatışma durumunda Kıbrıs'ın evlatları ABD çıkarlarını korumak için mi savaşacak?" dedi.

RUM ANAMUHALEFET LİDERİNDEN ABD'YE SERT TEPKİ

AKEL, Rum yönetiminin ABD'nin çıkarlarını savunduğu belirtti.  Yapılan açıklamada, "Trump yönetimi, aldığı kararlarla Orta Doğu'yu dinamitlerken, uluslararası hukuku çiğneyip, uluslararası güvenlik sisteminden çekilirken, ABD'nin teşvik ettiği bölgesel istikrar tam olarak nedir? Rum silahlı kuvvetlerin görevi yabancı güçlerin çıkarlarını değil, yurdu ve halkın savunmaktır. Rumların çıkarı herhangi bir yabancı gücün, hele hele dünyanın her köşesinde kan dökmekten sorumlu güçlerin askeri mevziisi olmak değildir; Kıbrıs Rumların çıkarı Doğu Akdeniz halkları için bir barış köprüsü olmaktır."

'MUHALEFETİN NEDEN TEPKİ GÖSTERDİĞİNİ ANLAYAMADIM'

Tepkilerin odağındaki isim Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, ABD'nin kararından memnun olduğunu açıkladı. Anastasiadis'in ABD ile yakınlaşmaları sonrasında Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'yle mevcut 'mükemmel ilişkilerinin' bozulmasının söz konusu olmayacağını savundu. İktidar partisi DİSİ'nin Genel Başkanı Averof Noefitu ise Kiprianu ve AKEL'in tepkisine anlam veremediğini söyledi. Neofitu, " Türkiye'nin tepki göstermesini anlayabiliyorum ama AKEL'in neden tepki gösterdiğini anlayamadım" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'nin kararı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı: Rum anamuhalefet lideri Washington'u eleştirdi - Son Dakika Dünya
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