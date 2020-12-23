ABD'nin karonavirüs bilançosu: 102 yıl sonraki en ölümcül yıl - Son Dakika

ABD'nin karonavirüs bilançosu: 102 yıl sonraki en ölümcül yıl

23.12.2020 12:48
ABD'nin karonavirüs bilançosu: 102 yıl sonraki en ölümcül yıl, System.String[]

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ABD'de, ölüm oranlarında I.Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük artış kaydedilirken 2020'de toplam yıllık ölü sayısının ilk kez 3 milyonu geçmesi beklendiği belirtildi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ABD'de, ölüm oranlarında I.Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük artış kaydedilirken 2020'de toplam yıllık ölü sayısının ilk kez 3 milyonu geçmesi beklendiği belirtildi. Uzmanlar ülkedeki yaşam ömrünün ise 3 yıl kısalacağını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, (Kovid-19) can almaya devam ederken, salgının başından bu yana en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de bilanço ağırlaşıyor.  ABD'de (Kovid-19) nedeniyle bu yıl içinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 milyonu geçerek ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, Aralık ayı rakamları eklendikten sonra ölü sayısının 2020'de 3 milyon 200 bine çıkacağı hesaplandı. Verilerde çeşitli hastalıklara bağlı olarak, 2018-2019 yılları da kıyaslandı. Raporda, 2019 yılında ise hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 16 bin kişilik artışla 2 milyon 854 bin 838 olarak kaydedildi.  Ülkede yılda ortalama 20 bin ila 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA EN FAZLA ÖLÜM

2020'de ise ölüm sayısının bir önceki yıla göre 400 bin kişi artması, toplam ölüm sayısında 2019'a göre yüzde 15'lik bir artış kaydedilmesi öngörülüyor. Bu oran, I. Dünya Savaşı ve grip salgınının yaşandığı 1918 yılından bu yana en büyük artışa işaret ediyor. 1918 yılında ölümlerdeki artış oranı 1917'ye göre yüzde 46 olarak açıklanmıştı.

BİLANÇO DSÖ RAKAMLARINA YANSIDI

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre ABD'de 17,7 milyon koronavirüs vakası tespit edilirken salgından ölenlerin sayısının 315 bin 318'e ulaştığı ifade edildi. ABD, koronavirüs salgınında en fazla vaka ve ölü sayısına sahip ülke konumunda ilk sıralarda yer alıyor.

KRİTİK UYARI: YAŞAM SÜRESİ 3 YIL DÜŞECEK

ABD'de koronavirüs salgınına ilişkin ölümlerin ülkede alarm verdiğine dikkat çeken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) Robert Anderson, bu yıl ise ortalama yaşam süresinde 3 yıl civarında düşüş görmeyi beklediklerini açıkladı. Anderson, Kovid-19 ölüm nedenleri arasında kalp hastalıkları ve kanserden sonra üçüncü sıraya yerleştiğini belirtti. Anderson yılın başlarında zatürreden ölümlerde yaşanan artışın ise Kovid-19 bağlantılı olabileceğini düşündüklerini belirterek kalp ve dolaşım sistemi ile diyabet gibi başka nedenlerden dolayı ölümlerde de artış olduğunu vurguladı.


ABD'nin karonavirüs bilançosu: 102 yıl sonraki en ölümcül yıl

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Kalp, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'nin karonavirüs bilançosu: 102 yıl sonraki en ölümcül yıl - Son Dakika Dünya


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