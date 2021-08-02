ABD'nin katıldığı "Ateş Vadisi 2021" askeri tatbikatı Umman'da başladı - Son Dakika

Tatbikata, Umman ordusu hava ve kara kuvvetlerine bağlı farklı araçların da katıldığı kaydedildi.

Bu sabah ülkenin güneyindeki Zufar kentindeki Semrit Hava Üssü'nde başlayan tatbikatın, 12 Ağustos'a kadar süreceği ifade edildi.

Umman resmi ajansı ONA'ya göre, tatbikata Umman ordusundan 11. Piyade Tugayı ile ABD ordusu piyade birimleri katıldı.

Atalanta ve Tottenham, Merih Demiral için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlanıyor

Türkiye 6 gündür alevlerle mücadele ediyor! İşte il il kontrol altına alınan ve devam eden yangınlar

Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem