Son Dakika Haberleri: "ABD'nin kaya gazı, Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak"
Son Dakika Ekonomi Haber

"ABD'nin kaya gazı, Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak"

1 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, Rus gazının rekabetçi kalabilmesi için gerekli araçlara sahip olduklarını belirterek, "ABD'nin kaya gazı üretimi gelecekte Rus gazının fiyatı üzerinde baskı kuracak.

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, Rus gazının rekabetçi kalabilmesi için gerekli araçlara sahip olduklarını belirterek, "ABD'nin kaya gazı üretimi gelecekte Rus gazının fiyatı üzerinde baskı kuracak." dedi.

Sorokin, Rusya'nın Tümen kentinde düzenlenen Doğal Gaz ve Petrol Forumu'nda doğal gaz piyasalarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğal gazın gelecek 50 ila 70 yıl boyunca Rus ekonomisinin "ana sütunlarından" biri olacağını vurgulayan Sorokin, "Rus gazının rekabetçi kalabilmesi için gerekli araçlara sahibiz ancak ABD'nin kaya gazı üretimi gelecekte Rus gazının fiyatı üzerinde baskı kuracak. Bu bir gerçek." diye konuştu.

Rusya'nın enerji sektöründe yüksek teknolojik kalkınma seviyesinin sürdürebilir olması gerektiğini anlatan Sorokin, "Ayrıca yatırımcıları destekleyecek mali düzenlemelerin de yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Rusya'da doğal gaz üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 725,17 milyar metreküpe yükselmişti.

Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin'in manevi kızı Ksenia Sobchak, kendi düğününde striptiz yaptı
Benzine 35 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci" genelgesi Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 16:19:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "ABD'nin kaya gazı, Rus gazı fiyatı üzerinde baskı yaratacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]