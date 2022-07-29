ABD'nin Kentucky eyaletindeki selde can kaybı 8'e yükseldi - Son Dakika
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ABD'nin Kentucky eyaletindeki selde can kaybı 8'e yükseldi

29.07.2022 10:08

ABD'nin Kentuck eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükselirken, eyaletteki 6 bölgede acil durum ilan edildi.

ABD'nin Kentuck eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 8'e yükselirken, eyaletteki 6 bölgede acil durum ilan edildi.

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Kentucky'de aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor. Kentucky Valisi Andy Beshear yaptığı açıklamada, doğu Kentucky'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini belirtti. 6 bölgede acil durum ilan eden Vali Beshear, eyaletin doğu kesimini sular altında bırakan selin, onarılması yıllar alabilecek hasarlar bıraktığını söyledi. Beshear, "Şu anda Kentucky tarihindeki en kötü, en yıkıcı sellerden birini yaşıyoruz. Yüzlerce kişi evini kaybedecek" dedi. Parklarda ve diğer tesislerde tahliye merkezleri açıldığı aktaran Besheari, "Bazı tesisler fırtınalardan etkilendiği için elektrik veya diğer bazı imkanlara erişimin olmayabilir. Sular altında kalan bölgenin bazı bölümlerinde içme suyu bulmak da zor olacak. Bu nedenle kamyonlarla içme suyu getirilecek" dedi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ DEVAM EDEBİLİR

Eyaletin doğusunda büyük hasar bırakan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 25 bin hane elektriksiz kaldı. Çok sayıda ev suya gömülürken, sel suyun sürüklediği araçlar da kullanılamaz hale geldi. Mahsur kalanların kurtarılması için botlarla ve havadan başlatılan kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Ulusal Hava Durumu Servisi, Appalachia'daki Cumberland Dağı eteklerinde yer alan Hazard kenti çevresindeki şiddetli yağışın devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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