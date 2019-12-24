ABD'nin Kentucky eyaletinde bir haftada 20 atı öldüren kişi aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Kentucky eyaletinde bir haftada 20 atı öldüren kişi aranıyor - Son Dakika

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir haftada 20 atı öldüren kişi aranıyor

6 saat önce

ABD'nin Kentucky eyaletinde 16 Aralık'tan bu yana 20 atı vurarak öldüren kişinin peşine düşüldü.

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir haftada 20 atı öldüren kişi aranıyor, System.String[]

ABD'nin Kentucky eyaletinde 16 Aralık'tan bu yana 20 atı vurarak öldüren kişinin peşine düşüldü.

BBC'nin haberine göre, Floyd Bölgesi Şerifi John Hunt, atları öldüren kişinin en iyi ihtimalle hayvanlara zulmetme suçlamasıyla karşı karşıya kalacağını belirterek olayın "son derece insanlık dışı ve acımasızca" olduğunu söyledi.

Atlardan birinin öldürüldüğü esnada ağzında hala ot olduğunu aktaran Hunt, bunun şimdiye kadar gördüğü en büyük hayvan zulmü vakalarından olduğunu ifade etti.

Dumas Rescue adlı hayvan kurtarma örgütünden yapılan açıklamada da atları öldüren kişiyi ihbar edene 20 bin dolar (yaklaşık 120 bin lira) ödül verileceği duyuruldu.

Öldürülen atlar arasında gebe ve tayların bulunduğu belirtilen açıklamada, çoğu sahipleri tarafından terk edilen atların bulunduğu bölgedeki sürünün genellikle yerel halk tarafından beslendiği kaydedildi.

Dumas Rescue, hayatta kalan atları bölgeden çıkarmanın bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Öldürülen ilk at 16 Aralık'ta, son altı at ise pazar günü bulunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:30 Kaynak: AA
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