ABD'nin Kentucky eyaletinde evsizlerin kaldığı barınakta silahlı saldırı meydana geldi. Henderson Polis Departmanı'nın karşılık verdiği olayda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralıların da olduğu öğrenildi. Polis, yerel saatle 21.55'te Kenneth B. Gibbs isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı. Harbor House Christian Center olarak bilinen kurumun evsiz erkeklere barınma hizmeti sağladığı biliniyor. - KENTUCKY

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kentucky, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ABD'de evsizlerin kaldığı barınağa silahlı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

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