ABD'de öldürülen siyahi Breonna Taylor davasında 4 polis suçlu bulundu - Son Dakika
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ABD'de öldürülen siyahi Breonna Taylor davasında 4 polis suçlu bulundu

04.08.2022 22:42
ABD'de öldürülen siyahi Breonna Taylor davasında 4 polis suçlu bulundu

ABD'nin Kentucky eyaletinde, polis tarafından silahla ateş açılarak öldürülen siyahi Breonna Taylor davasında 4 polis memuru suçlu bulundu.

ABD'nin Kentucky eyaletinde, polis tarafından silahla ateş açılarak öldürülen siyahi Breonna Taylor davasında 4 polis memuru suçlu bulundu.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan Louisville kentinde polis tarafından silahla ateş açılarak öldürülen siyahi Breonna Taylor davasına ilişkin yeni suçlamalar yapıldı. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 13 Mart 2020'de, evine düzenlenen baskın sırasında polis tarafından açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybeden Taylor'ın davasıyla bağlantılı olan yeni suçlamaları açıklarken, suçlanan polislerin sivil hak suçları, yasadışı komplo, anayasaya aykırı güç kullanımı ile suçlandıklarını söyledi.

Garland, 26 yaşındaki Taylor'ın evinde ateş açan eski polis dedektifi Brett Hankinson'ın daha önce 1'inci dereceden 3 kez suçlu bulunmasına ek olarak, olayla ilişkisi olan diğer 3 polis memurunun da bir arama emrini tahrif etmek ve medeni hak ihlali uygulamak gibi suçlarla suçlandığını aktardı.

Daha önce, Taylor'ın 2020'de vurularak öldürülmesiyle ilgisi olan 4 polis memuru arasından yalnızca eski Louisville Dedektifi Brett Hankinson davayla ilgili olarak suçlanmıştı. Bugünkü kararla Eski Louisville Metropolitan Polis Departmanı Dedektifi Joshua Jaynes, polis memuru Kyle Meany ve Dedektif Kelly Goodlett arama emrini tahrif etmek, medeni hak ihlali uygulamak, adaleti engellemek, tahribatı örtbas etmek ve komplo kurmakla suçlandı.

Daha önce suçlanan eski Dedektif Hankinson ise olay sırasında 10 el ateş açmak ve aşırı güç kullanmakla ile suçlanmıştı.

Garland, " Adalet Bakanlığı, bu ülkedeki herkesin medeni haklarını savunmaya ve korumaya kararlıdır. Bu, bakanlığın kuruluş amacı ve acil görevi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca açıklanan yeni suçlamalar karşısında Taylor'ın ailesinin avukatları, "Bugün adalete doğru büyük bir adımdı" dedi.

Louiseville Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada ise, Meany ve Goodlett'in işten çıkarılması sürecinin başlatıldığı belirtildi. Hankinson ve Jaynes'in ise daha önce görevlerine son verilmişti.

Daha önce gerçekleşen duruşmada eski Dedektif Hankinson, "Ateşlediği mermilerin diğer dairelere isabet ettiği" gerekçesiyle suçlu bulunmuş ancak diğer polisler suçsuz bulunmuştu. Kentucky Başsavcısı Daniel Cameron, kararı açıklarken heyetin Hankinson'ı diğer dairedeki "Komşuların hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle" suçlu bulunduğunu belirtmişti. Diğer polislerin suçsuz bulunduğunu ifade eden Başsavcı Cameron, Hankison'ın silahından çıkan kurşunlarından herhangi birinin Taylor'a isabet ettiğine dair "kesin" bir kanıt olmadığını da söylemişti.

Mahkemenin ardından karara tepki gösteren protestocular sokaklara dökülmüştü. Breonna Taylor'ın ölümü ülke çapında ırksal adaletsizlik protestolarına yol açmıştı.

Ne olmuştu?

Louisville'de 13 Mart 2020'de, 26 yaşında bir sağlık çalışanı olan siyahi Taylor, evine polis tarafından düzenlenen baskında açılan ateş sonucu vurularak hayatını kaybetmişti. Polis, bir arama emri gerekçesiyle yapılan uyuşturucu operasyonu dahilinde evin kapısını kırarak silahla ateş açmış ve Taylor polisler tarafından öldürülmüştü. - KENTUCKY

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa ABD'de öldürülen siyahi Breonna Taylor davasında 4 polis suçlu bulundu - Son Dakika

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