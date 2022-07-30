ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 25'e çıktı - Son Dakika
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ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 25'e çıktı

30.07.2022 22:03
ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 25'e çıktı

ABD'nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Kentucky'de son yılların en büyük sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Eyalet Valisi Andy Beshear, Fox News'e yaptığı açıklamada, sellerde ölenlerin sayısının 17'den 25'e çıktığını ve bu sayının daha da yükselmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Bölgedeki doğal afetin devam ettiğinin altını çizen Beshear, "Şu anda arama kurtarma modundayız. Yağmur durdu ancak cumartesi öğleden sonra daha çok yağış bekleniyor." dedi.

Öte yandan bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev sular altında kalırken, 18 bin kişiye de elektrik verilemiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 25'e çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 25'e çıktı - Son Dakika
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