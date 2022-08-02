ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı - Son Dakika
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ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı

02.08.2022 10:29
ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı

ABD'nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

BBC'nin haberine göre, eyalette son yılların en büyük sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Yetkililer, şu ana kadar sellerde 37 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin halen kayıp olduğunu ifade etti.

Eyalet Valisi Andy Beshear, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev su altında kalırken, 18 bin kişiye de elektrik verilemiyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde ölenlerin sayısı 37'ye çıktı - Son Dakika
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