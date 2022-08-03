ABD'de sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi - Son Dakika
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ABD'de sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi

03.08.2022 20:00
ABD'de sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi

ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybı 37'ye yükselirken, selde mahsur kalanlar Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybı 37'ye yükselirken, selde mahsur kalanlar Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.

ABD'nin güneydoğusundaki Kentucky eyaletinde 26 Temmuz'da başlayan ve halen devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel felaketindeki can kaybı 37'ye yükselirken, çok sayıda kişiden haber alınamaması nedeniyle can kaybının artması bekleniyor.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, selde mahsur kalanlar ise evlerinin çatılarından Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı. - KENTUCKY

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kentucky, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de sel felaketinde can kaybı 37'ye yükseldi - Son Dakika
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