ABD'nin Kentucky eyaletindeki silahlı saldırıda 5 kişi öldü - Son Dakika
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ABD'nin Kentucky eyaletindeki silahlı saldırıda 5 kişi öldü

10.04.2023 18:01
ABD'nin Kentucky eyaletindeki silahlı saldırıda 5 kişi öldü

NEW ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Louisville Metro Polisi Departmanı (LMPD) tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde şehrin merkezinde, Old National adlı bankanın içindeki "aktif bir silahlı saldırgana" müdahale edildiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Polis, saldırganın etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

LMPD'den Paul Humphrey, yerel basına, saldırganın henüz tam olarak nasıl öldüğünü bilmediğini söylerken, "An itibarıyla halka yönelik aktif bir tehlike bulunmamaktadır." dedi.

Silahlı saldırıyla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA
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