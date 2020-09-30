ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde çalışan kadın diplomat ormanda ağır yaralı bulundu - Son Dakika

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde çalışan kadın diplomat ormanda ağır yaralı bulundu

ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan büyükelçiliğinde görevli kadın bir diplomat ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde çalışan kadın diplomat ormanda ağır yaralı bulundu, System.String[]

ABD'nin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan büyükelçiliğinde görevli kadın bir diplomat ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Şevçenkovskiy bölgesindeki ormanlık alanda ağır yaralı halde yerde yatan bir kadın, yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, yerde yatan kadının üzerinde ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde çalıştığına dair kimlik kartı bulunduğu belirtildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadının tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis birimleri tarafından yapılan sorgu ve ön araştırmaya göre saldırgan olduğu ihtimali üzerinde durulan şüpheli şahsın yaklaşık 2 metre boylarında, 30-40 yaşlarında esmer tenli bir erkek olduğu sonucuna varıldı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerine yönelik detaylı bir açıklama yapılmadı. - KİEV

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomat, Kadın, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde çalışan kadın diplomat ormanda ağır yaralı bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu ilerlerken AB ve Rusya'dan peş peşe ateşkes çağrısı Babasını baltayla öldürdü, savunmasında "Babanı öldür' diye sesler duydum" dedi Gelir gider tablosunu vatandaşla paylaşmak isteyen Kırşehir Belediyesi, astığı afişte hesap hatası yaptı Doğuma girdikten sonra eşini kaybeden kadına acı haber verilemedi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu
Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor         
19:44
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi         
18:53
Türkiye'de koronavirüs aşısı denenen gönüllülerde yan etkiye rastlanılmadı Türkiye'de koronavirüs aşısı denenen gönüllülerde yan etkiye rastlanılmadı         
17:31
Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor Gerilimi artıracak hamle! ABD, Girit Adası'ndaki üsse savaş gemisi gönderiyor         
17:13
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı Ermenistan askerlerinin Bayraktar SİHA'ya çaresizce ateş açtığı anlar kameraya yansıdı         
12:07
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek         
11:50
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü Zeynep Alkan'ın makyajsız hali sosyal medyanın diline düştü         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 20:08:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nde çalışan kadın diplomat ormanda ağır yaralı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei