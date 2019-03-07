Son Dakika Haberleri: ABD'nin Konuşlandırdığı Savunma Sistemini İnceledi

ABD'nin Konuşlandırdığı Savunma Sistemini İnceledi

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail'e konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemini inceledi.

ABD'nin Konuşlandırdığı Savunma Sistemini İnceledi, System.String[]
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail'e konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemini inceledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile beraber, ABD'nin İsrail'e konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemini ziyaret etti. Netanyahu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "THAAD sistemi konuşlanması İsrail ile ABD arasındaki güçlü ittifakın güçlü bir göstergesidir" diyerek, THAAD'ın bölgedeki İsrail'e karşı mevcut ve gelecekteki tehditleri önlemek için önemli olduğunu söyledi. Natanyahu konuşmasında ayrıca, "Başkan Donald Trump ve ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığından memnunuz" ifadelerini kullandı. ABD ordusu, 2 gün önce İsrail ordusu ile gerçekleştirdiği tatbikatın sona ermesinin ardından İsrail'e geliştirilmiş füze savunma sistemi 'THAAD' konuşlandırdığını duyurmuştu. THAAD, ABD'nin elindeki en güçlü hava savunma sistemi olarak biliniyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

David Friedman, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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