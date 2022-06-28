Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar, eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Kadın örgütlerinin çağrısıyla ABD'nin Atina Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık yüz kişilik grup, "Ellerinizi seçimlerimizden uzak tutun", "Benim bedenim, benim seçimim" şeklinde slogan attı.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Atina Büyükelçiliği, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ABD'nin kürtajı anayasal hak olmaktan çıkaran kararına karşı Yunanistan'da eylem - Son Dakika

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