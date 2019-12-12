ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım hazırlığına tepki - Son Dakika
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ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım hazırlığına tepki

6 saat önce

ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım getirmeye hazırlanması, ülkede tepkiyle karşılandı.

ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım hazırlığına tepki, System.String[]

ABD'nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya'ya yaptırım getirmeye hazırlanması, ülkede tepkiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırım kararını sert bir dille eleştirdi.

Maas, " Avrupa'nın enerji politikasına, Amerika Birleşik Devletleri'nde değil Avrupa'da karar verilir. Dış müdahaleleri ve yaptırımları temelden reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projeye katılacak firmalara yaptırım

ABD'de hazırlanan ve gelecek hafta Senatoda görüşülecek yasa tasarısına göre, Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara yaptırımların uygulanması öngörülüyor.

Tasarıda, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin vizelerinin iptali ile şirketlerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması isteniyor.

Kuzey Akım 2 projesiyle Rus gazının Almanya'ya taşınması hedefleniyor. Baltık Denizi'nin altından geçecek iki doğal gaz hattıyla yılda 55 milyar metreküp doğal gazın Almanya'ya taşınması planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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