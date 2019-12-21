ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım kararına Rusya ve Almanya'dan tepki; proje askıya alınacak mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım kararına Rusya ve Almanya'dan tepki; proje askıya alınacak mı? - Son Dakika Dünya

ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım kararına Rusya ve Almanya'dan tepki; proje askıya alınacak mı?

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası, Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yaptırımlar getiriyor. Rusya ve Almanya tepkili ancak İsviçreli firma boru döşeme faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım kararına Rusya ve Almanya'dan tepki; proje askıya alınacak mı?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası (NDAA), Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yaptırımlar getiriyor.


Tasarıya daha önce tepki gösteren Rusya ve Almanya Trump'ın imzasının ardından bir kez daha Amerikan yönetimini hedef aldı. Rusya projenin devam edeceğini açıklarken boru hattını döşeyen İsviçreli firma ise faaliyetlerin askıya alındığını bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Almanya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:18 
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