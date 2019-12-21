ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yaptırım kararına Rusya ve Almanya'dan tepki; proje askıya alınacak mı?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasası (NDAA), Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıması öngörülen Kuzey Akım 2 boru hattı projesine yaptırımlar getiriyor.



Tasarıya daha önce tepki gösteren Rusya ve Almanya Trump'ın imzasının ardından bir kez daha Amerikan yönetimini hedef aldı. Rusya projenin devam edeceğini açıklarken boru hattını döşeyen İsviçreli firma ise faaliyetlerin askıya alındığını bildirdi.