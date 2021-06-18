ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bot kazası: 3 ölü - Son Dakika

Kurtarma ekipleri bölgede helikopterle yaptıkları aramada, bottaki 9 kişiden 4'ünü kurtarırken 3 kişinin cesedine ulaştı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde nehirde gezinti yapan bir grubu taşıyan botun alabora olması sonucu, 3 kişi hayatını kaybetti.

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