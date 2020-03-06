ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde ilk Müslüman kadın bölge yöneticisi seçildi - Son Dakika

NEW ABD'nin Kuzey Carolina eyaletine bağlı Chapel Hill kasabasında 2015'te öldürülen 3 Müslüman gencin arkadaşı Nida Allam, eyalet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Durham Bölge İdari Meclisine seçildi.

Kuzey Carolina eyaleti tarihinde seçimle göreve gelen ilk Müslüman kadın olarak kayıtlara geçen Allam, basına açıklamada, seçime girip kazanmanın ve tarih yazmanın mümkün olacağını hiç beklemediğini belirtti.

Allam, 2015 yılında Chapel Hill'deki evlerinde 3 Müslüman gencin komşuları tarafından öldürülmesinden sonra siyasete girdiğini vurgulayarak, "En iyi arkadaşım Yusor, kocası Deah ve küçük kız kardeşi Razan, Chapel Hill'deki evlerinde komşularının işlediği nefret suçuyla vahşice öldürüldükten sonra 2015 yılında siyasete atıldım." dedi.

"Kendi toplumumun yaşadığı acıyı diğerleri de çekmesin"

Arkadaşlarının ölümünden sonra toplumun derin acılar çektiğinin altını çizen Allam, "Adaletsizlikle savaşmak ve toplumlarımızı daha sağlıklı hale getirmek için yapılacak çok iş var. Kendi toplumumun yaşadığı acıyı diğerleri de çekmesin diye mücadele ediyorum." ifadelerini paylaştı.

Durham Bölgesinin icraat, bütçe ve yasama işlerinden sorumlu olacak Nida Allam'ın, daha önce başta Senatör Bernie Sanders'ın 2016 ABD Başkanlığı seçim kampanyasında siyasi direktörlük olmak üzere Demokrat parti içinde değişik görevlerde bulunduğu kaydedildi.

3 Müslüman gencin ölümü

Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 10 Şubat 2015 tarihinde 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed Ebu Salha evlerinde başlarına ateş edilerek öldürülmüştü.

Gençlerin evine giren katil zanlısı komşuları Craig Hicks'in sosyal medyada kendisini "ateist" olarak nitelendirmesi ve din karşıtı söylemlerde bulunması, cinayetlerin kurbanların Müslüman kimlikleri nedeniyle işlendiği kanaatini oluşturmuştu.

Polis, otoparkla ilgili anlaşmazlık ihtimalini öne çıkarırken, cinayetin ardından Kuzey Carolina'da ve ABD'nin birçok yerinde 3 Müslüman genç için anma törenleri düzenlenmiş, "MüslimLivesMatter" (Müslümanların Hayatı Değerlidir) ve "Endİslamophobia" (İslamofobi'yi durdurun) yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, cinayetlere yeterince yer vermeyen ABD medyasına da tepki göstermişti.

Yetkililer, 3 Müslüman gencin "İslamofobi" nedeniyle öldürüldüğünü itiraf etmişti

Cinayeti işlediği sırada 46 yaşında olan Hicks, 4 yıl süren hukuki süreçten sonra 3 Müslüman genci öldürdüğünü itiraf ederek üç cinayetin her biri için şartlı tahliye imkanı olmadan üç ayrı müebbet hapse mahkum olmuştu.

Dava dosyasının kapanmasının ardından Hicks'in cinayetleri İslamofobik motivasyonla işlediği yetkililer tarafından itiraf edilmiş, Chapel Hill Emniyet Müdürü Chris Blue, cinayetin otopark tartışmasının aksine "nefret" nedeniyle işlendiğinin anlaşıldığını açıklamak zorunda kalmıştı.

Blue, 4 yıl süren dava sürecinde gerçeği çocukları katledilen ailelere söylemedikleri için de pişman olduklarını belirtmişti.

Durham Bölge Savcısı Satana Deberry de polisin cinayet sonrası ilk açıklamalarında belirttiği gibi suçun "otopark tartışması" nedeniyle işlenmediğini vurgulayarak, "Hicks'in İslam'dan nefret etmesi, onu 3 masum insanı öldürmeye itti." ifadelerini kullanmıştı.