ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde iki küçük uçak çarpıştı, 2 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde iki küçük uçak çarpıştı, 2 kişi öldü

19.08.2022 10:12
ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde iki küçük uçak çarpıştı, 2 kişi öldü

ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde, iki küçük uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde, iki küçük uçağın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), içinde iki kişinin bulunduğu "Cessna 340" ile bir kişinin olduğu "Cessna 152" tipi uçakların havada çarpıştığını belirtti.

FAA, olayın, uçakların iniş yapmaya çalıştığı sırada gerçekleştiğini aktardı.

2 pilotun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, havaalanına ait bir binanın hafif hasar aldığı kaydedildi.

Kazanın görgü tanığı, uçakların, çarpıştıklarında yaklaşık 61 metre yükseklikte olduklarını söyledi.

Watsonville Municipal Havaalanı'nda, uçakların iniş ve kalkışlarını yönlendirebilecek bir kule bulunmuyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Brent petrolün varil fiyatı 96,02 dolar Brent petrolün varil fiyatı 96,02 dolar Pakistan ve ABD askeri ilişkileri görüştü Pakistan ve ABD askeri ilişkileri görüştü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, Cessna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde iki küçük uçak çarpıştı, 2 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:53 Cezaevine gireceğini açıklaayan Fatih Tezcan, IBAN numarası paylaşıp yardım istedi
09:40 Eda Taşpınar'dan cesur poz! Düzgün fiziğiyle dikkat çekti
09:36 YouTuber Oğuzhan Uğur, Melih Gökçek'e dolaylı yoldan küfretti
09:31 Umut Bozok'ta sona doğru! Trabzonspor, gol kralını transfer ediyor
09:11 Yağmacılar saniyeler içinde marketi boşalttı! Çalışanlar hiçbir şey yapamadı
09:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna çıkarması dünya basınının manşetlerini süsledi
09:08 Deliye dönerek ortalığı birbirine katan at, sahibini öldürüyordu
08:48 Zincir marketleri hedef alan hırsız telefon, tablet ve elektronik eşyaları çaldı
08:32 Kim Milyoner Olmak İster'e katılan tıp öğrencisi 200 bin liralık dil bilgisi sorusunda yarışmayı bıraktı
08:30 Kastamonu'da 4 aracın karıştığı feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 10:12:51. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde iki küçük uçak çarpıştı, 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement