ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), içinde iki kişinin bulunduğu " Cessna 340" ile bir kişinin olduğu "Cessna 152" tipi uçakların havada çarpıştığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde iki küçük uçak çarpıştı, 2 kişi öldü - Son Dakika

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