Üye Girişi
ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem meydana geldi - Son Dakika

ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem meydana geldi

08.12.2021 18:55
ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem meydana geldi

NEW Kuzey Amerika'nın en aktif fay hatlarından birinin son 24 saat içinde harekete geçerek 40'tan fazla depreme yol açtığı bildirildi.

NEW Kuzey Amerika'nın en aktif fay hatlarından birinin son 24 saat içinde harekete geçerek 40'tan fazla depreme yol açtığı bildirildi.

Pasific Northwest Sismik Ağı (PNSN), ülkenin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinin kıyısındaki Newport şehrinin 350 ila 400 kilometre açıklarında olması nedeniyle çoğu karadan hissedilmeyen depremlerin 7 Aralık'ta sabah saatlerinde başladığını duyurdu.

Son 24 saat içinde 10 kilometre derinlikte gerçekleşen ve büyüklükleri 3,5 ila 5,8 arasında değişen 40'tan fazla depremin en az 13'ünün büyüklüğünün 5'in üstünde olması halkın endişelenmesine neden oldu.

Deprem uzmanı Lucy Jones, Twitter üzerinden, Blanco fay hattında meydana gelen depremlerin bugüne kadar karaya daha yakın fay hatlarını tetiklemediğini ve endişe edilmemesi gerektiğini belirtti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) de söz konusu hattaki depremlerin tsunamiye neden olma riskinin bulunmadığını açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, depremlerin gerçekleştiği Blanco fay hattında 1970'lerden bu yana 4 ve üzeri büyüklükte 1500'den fazla deprem meydana geldi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Amerika, Aralık, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem meydana geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2020 Dünya Göç Raporu açıklandı 18:26 2020 Dünya Göç Raporu açıklandı
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi 16:16 Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi

Son Dakika Haberleri
18:59 Miralem Pjani, Beşiktaş'tan ayrılıyor
18:35 Türkiye'de 2021'de en çok aranan kelimeleri paylaştı
18:35 Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı
18:25 2020 Dünya Göç Raporu açıklandı
18:08 Taraftarın sevgilisi Yunan yıldız Pelkas, menajerine talimatı verdi
17:49 Son dakika! Erdoğan, Müftülere seslendi: İtibar suikastı moralinizi bozmasın
17:41 Sergen Yalçın, Kayserispor maçını bile beklemeden görevden ayrılabilir
17:35 Dünyanın en zehirli ve ölümcül yılanı görüntülendi
17:27 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masaya yatırılan konular
17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir
Miralem Pjani, Beşiktaş'tan ayrılıyor Miralem Pjani, Beşiktaş'tan ayrılıyor         
19:00
Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi Kıyafetleri kirli diye minibüsün koltuğuna oturmayan işçi, şoförün tekrar işe alınmasını istedi         
17:38
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi         
16:43
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 19:10:29. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem meydana geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement