ABD'nin kuzeybatısında 24 saatte 40'tan fazla deprem meydana geldi - Son Dakika

NEW Kuzey Amerika'nın en aktif fay hatlarından birinin son 24 saat içinde harekete geçerek 40'tan fazla depreme yol açtığı bildirildi.

Pasific Northwest Sismik Ağı (PNSN), ülkenin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinin kıyısındaki Newport şehrinin 350 ila 400 kilometre açıklarında olması nedeniyle çoğu karadan hissedilmeyen depremlerin 7 Aralık'ta sabah saatlerinde başladığını duyurdu.

Son 24 saat içinde 10 kilometre derinlikte gerçekleşen ve büyüklükleri 3,5 ila 5,8 arasında değişen 40'tan fazla depremin en az 13'ünün büyüklüğünün 5'in üstünde olması halkın endişelenmesine neden oldu.

Deprem uzmanı Lucy Jones, Twitter üzerinden, Blanco fay hattında meydana gelen depremlerin bugüne kadar karaya daha yakın fay hatlarını tetiklemediğini ve endişe edilmemesi gerektiğini belirtti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) de söz konusu hattaki depremlerin tsunamiye neden olma riskinin bulunmadığını açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre, depremlerin gerçekleştiği Blanco fay hattında 1970'lerden bu yana 4 ve üzeri büyüklükte 1500'den fazla deprem meydana geldi.