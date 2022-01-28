ABD'nin kuzeydoğu kıyısında şiddetli soğuk ve kar fırtınası bekleniyor - Son Dakika

NEW ABD'nin kuzeydoğusunda ve orta Atlantik bölgelerinde cumadan başlayacak kar fırtınasıyla şiddetli soğukların etkili olacağı bildirildi.

Ulusal Hava Servisine göre, cuma akşamı ülkenin Atlantik okyanusuna yakın orta enlemlerinden başlayacak kar yağışı ve kuvvetli rüzgarların doğu ve kuzeydoğu yönünde güçlenerek ilerleyeceği, kar yağışının bazı eyaletlerde 51 santimetreyi bulabileceği belirtildi.

Şiddetli kar fırtınası yüzünden hafta sonu seyahatlerinin "neredeyse imkansız" hale gelebileceği, güneybatıdan kuzeydoğuya doğru Maryland, New Jersey, Massachusetts ve Maine eyaletlerinde kar fırtınasıyla soğuk havanın etkisini daha da artırabileceği kaydedildi.

Meteoroloji hizmeti veren bazı kurumlar ise şiddetli ve soğuk rüzgar nedeniyle özellikle kuzeydoğu kıyı şeridinin bazı bölgelerinde on milyonlarca insanın elektrik kesinti ve su baskınlarına maruz kalabileceği uyarısında bulundu.

Aynı bölgede kalan New York ve Connecticut eyaletlerinde ise diğerlerine nispeten kar fırtınasının şiddetinin biraz daha düşük kalabileceği, cumartesi New York'un şehir bölgesinde kar yağışının 30 santimetreye kadar çıkabileceği kaydedildi.

Ayrıca FightAware isimli kuruluş, cumartesi ABD'de 1200'den fazla uçuşun iptal edildiğini duyurdu.