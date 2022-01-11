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ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk dönemini yaşıyor - Son Dakika

ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk dönemini yaşıyor

11.01.2022 18:59
ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk dönemini yaşıyor

NEW ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk günlerini yaşıyor.

NEW ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk günlerini yaşıyor.

ABD Ulusal Hava Servisine göre, kuzeyden gelen Arktik hava dalgası ülkenin orta ve özellikle kuzeydoğu kesimlerinde sıcaklıkların eksi derecelere düşmesine neden oldu.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü ve rüzgarın etkisiyle eski 18 derece hissedildiği New York ve Boston, 2019'dan beri en soğuk günlerini yaşıyor.

Ülkenin orta kesimlerinde ise kuzeye gidildikçe rüzgarın da etkisiyle hava sıcaklıklarının eksi 45 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Soğuk hava nedeniyle Massachusetts, New York, New Hampshire ve Vermont eyaletlerinde bazı okullar tatil edildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk dönemini yaşıyor - Son Dakika
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