ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli yağışın neden olduğu sellerde en az 28 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

NEW ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren İda Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneyinde Louisiana eyaletinden sonra kuzeydoğu yakasında da etkili olan İda Kasırgası, New York, New Jersey, Pennsylvania ve Maryland eyaletlerinde şiddetli yağışa neden oldu.

New York'ta rekor seviyede yağışın neden olduğu selde ölenlerin sayısı 13'e çıktı, New Jersey ve Maryland eyaletlerindeki can kayıplarıyla sellerde en az 28 kişi hayatını kaybetti.

Selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, yerel basında yer alan habere göre New Jersey'de sel sularının bastığı 2 evde patlama meydana geldi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun dün acil durum ilan ettiği kentte, metro istasyonlarını su basmış, çok sayıda kişi istasyonlarda mahsur kalmıştı.

New Jersey'nin güneyinde oluşan, hortum evlerin çatılarında hasara neden olmuş, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde bir otoyol sular altında kalmıştı.

New Jersey'de ise Newark Havalimanı'nı şiddetli yağış nedeniyle su basmış ve çok sayıda uçuş iptal edilmişti.

New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmişti.