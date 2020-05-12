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ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi'nden RMMO'ya Doğu Akdeniz ziyareti
6 saat önce
Güney Kıbrıs milli sondaj gemisi Yavuz'un yeniden Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri başlatan "Yavuz" varlığından rahatsızlık duymaya devam ediyor.
Güney Kıbrıs milli sondaj gemisi Yavuz'un yeniden Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri başlatan "Yavuz" varlığından rahatsızlık duymaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Demokritos Zervakis'i ziyaretinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsızlık duyduklarını aktardı.
Doğu Akdeniz'de 4 sismik arama ve sondaj gemisiyle hidrokarbon aramacılığında yeni bir dönemin kapısını aralayan Türkiye'nin varlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni rahatsız etmeye devam ediyor.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Demokritos Zervakis'i ziyaret gerçekleştirdi. Büyükelçi Garber'in ziyareti Yavuz Sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de yeniden sondaj çalışmalarına başladığı döneme denk geldi. RMMO'dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada ise ABD büyükelçisi ile Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.
KKTC TOPRAĞINDA OLAN GİRNE TABLOSU ÖNÜNDE POZ
"Doğu Akdeniz'deki ortak çıkar konuları ve iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin işbirliğinin derinleştirilmesi konuları ele alındığı" belirtildi. RMMO'dan yapılan açıklamada paylaşılan fotoğraf ise dikkat çekti. Rum komutan, ABD büyükelçisi ile KKTC'nin toprağı olan Girne Limanı tablosu önünde poz verdi.
- Karahasan
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:50 Kaynak: DHA
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