ABD'nin Libya Büyükelçisi: "Dibeybe ile Başağa arasındaki müzakerelerin nerede yapılacağı net değil" - Son Dakika
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ABD'nin Libya Büyükelçisi: "Dibeybe ile Başağa arasındaki müzakerelerin nerede yapılacağı net değil"

15.03.2022 17:34
ABD'nin Libya Büyükelçisi: "Dibeybe ile Başağa arasındaki müzakerelerin nerede yapılacağı net değil"

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa arasındaki müzakereleri desteklediklerini ancak müzakere yerine dair net bir bilginin olmadığını bildirdi.

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa arasındaki müzakereleri desteklediklerini ancak müzakere yerine dair net bir bilginin olmadığını bildirdi.

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath kanalına verdiği röportajda Norland, Mısır, Türkiye, Fas, Fransa, İtalya ve Almanya'nın Libya krizini çözme konusunda istekli olduğunu vurgulayarak, "Başağa'nın Türkiye'deki görüşmelere (Dibeybe ile müzakere konusunda) davet edildiğini biliyorum. ABD olarak bu müzakereyi destekliyoruz ancak bizim girişimimiz olmadığını vurguluyorum." dedi.

Dibeybe ve Başağa arasındaki müzakerelerin nerede yapılacağına ilişkin net bir bilginin olmadığını belirten Norland, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın siyasi krizin çözümü konusunda önemli ve kolaylaştırıcı adımlar attığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"BM, her aşamada bu süreci kolaylaştıran taraftır. Libya bir an önce seçimlere gitmelidir. ABD'nin ve uluslararası ortaklarının Libya'daki seçimler için baskı yaptığına inanıyorum."

Öte yandan Norland, parlamento seçimlerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce yapılabileceği gibi, aynı anda da yapılabileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.

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ABD'nin Libya Büyükelçisi, ülkedeki tarafların müzakerelere hazır olduğunu söyledi ABD'nin Libya Büyükelçisi, ülkedeki tarafların müzakerelere hazır olduğunu söyledi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Libya Büyükelçisi: 'Dibeybe ile Başağa arasındaki müzakerelerin nerede yapılacağı net değil' - Son Dakika


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