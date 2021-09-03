ABD'nin Libya Büyükelçisi Norland: "İstikrar için en iyi umut, aralık ayında yapılması planlanan seçimlerde" - Son Dakika

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya'daki istikrar için en iyi umudun aralık ayında yapılacak seçimlerde olduğunu belirtti.

ABD'nin Libya Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Norland'ın, başkent Trablus'taki askeri birlikler arasında yaşanan çatışmalarla ilgili değerlendirmelerine yer verildi.

"Libyalılar geçmişteki iç çatışmaların tekrarlanmasını istemiyor. İstikrar için en iyi umut, aralık ayında yapılması planlanan seçimlerde yatıyor." ifadelerini kullanan Norland, ülkesinin yapılacak seçimler için desteğini yineledi.

Açıklamada ayrıca, seçimlerin zamanında yapılmasını sağlayacak bir uzlaşmayı derhal kabul etmenin, tüm tarafların siyasi liderlerinin sorumluluğunda olduğuna vurgu yapıldı.

Yerel kaynaklara göre başkent Trablus'ta Libya ordusuna bağlı etkili askeri birliklerden İstikrarı Destekleme Birimi ile 444 Tugayı arasında son günlerde bazı anlaşmazlıklar yaşandı ve bu da silahlı çatışmalara dönüştü.

Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri 28 Haziran-3 Temmuz'da İsviçre'de düzenlenen toplantılarda, 24 Aralık seçimleri için anayasal temel konusunda uzlaşma sağlayamamıştı.